Узнать больше

Бородюк — о ничьей России с Таджикистаном: многим футболистам стоит задуматься

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном.
Бородюк — о ничьей России с Таджикистаном: многим футболистам стоит задуматься
  • РИА Новости

«Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную команду, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что жене Карпина стыдно за российских болельщиков после матча с Таджикистаном.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить