Бородюк — о ничьей России с Таджикистаном: многим футболистам стоит задуматься

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном.

«Очень хорошо, что наша сборная России имеет возможность играть! На стадионе в Душанбе была прекрасная атмосфера. Выводы после сегодняшнего матча будут делать Карпин и его помощники — кто оправдал вызов в национальную команду, а кто нет. Многим футболистам стоит задуматься. Пока мы без отборочных матчей, нам нужно наигрывать и просматривать молодых футболистов, чтобы они в будущем могли играть», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что жене Карпина стыдно за российских болельщиков после матча с Таджикистаном.