Роналду планирует завершить карьеру в 40 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Максимум я хочу поиграть ещё два или три года. Планирую завершить карьеру в 40 лет. Это хороший возраст. Однако не хочется загадывать на будущее. Порой что-то планируешь, а жизнь резко меняется. Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Нападающий вошёл в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Роналду высказался о возможной встрече с форвардом «Пари Сен-Жермен» и команды Аргентины Лионелем Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.