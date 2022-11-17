Агент Дасы сообщил, что футболист не намерен покидать «Динамо»

Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Эли Дасы, сообщил, что футболист не планирует уходить из команды.

«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — цитирует Горена «РБ Спорт».

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один. Даса выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета нидерландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич входит в сферу интересов «Спартака» и «Динамо».