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Агент Дасы сообщил, что футболист не намерен покидать «Динамо»

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Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Эли Дасы, сообщил, что футболист не планирует уходить из команды.
Агент Дасы сообщил, что футболист не намерен покидать «Динамо»
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«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — цитирует Горена «РБ Спорт».

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один. Даса выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета нидерландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич входит в сферу интересов «Спартака» и «Динамо».

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