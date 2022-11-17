Алберто заявил о желании остаться в «Коринтианс»

Нападающий «Коринтианс» Юри Алберто, арендованный у «Зенита» прошедшим летом, прокомментировал своё будущее.

«Я очень хочу продолжить выступать здесь и надеюсь, что всё получится. Аренда была лучшим вариантом. Сначала я намерен стать чемпионом здесь, а затем оказаться в Лиге чемпионов», — цитирует Алберто ESPN Brasil.

В настоящий момент Алберто играет в «Коринтианс», но его права принадлежат «Зениту». Он провёл за питерцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию об обмене Алберто на двух игроков «Коринтианс».