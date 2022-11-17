Винер — о Горшкове: последней каплей оказалось решение по Валиевой
- РИА Новости
«Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно ещё не окончательное», — цитирует Винер ТАСС.
17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.
Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова тепло обратилась к Горшкову после известия о его смерти.