Джокович: я не хочу, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры
- Gettyimages.ru
«Я очень рад за Алькараса и Руне. Но внутри меня всегда есть воин, который хочет сражаться. Я не хочу, чтобы молодёжь выигрывала турниры», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
Напомним, что Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса.
Сербский теннисист также допущен к Australian Open. В прошлом году его виза в страну была аннулирована из-за нежелания прививаться.
Ранее сообщалось, что Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open.