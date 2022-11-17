Узнать больше

Джокович: я не хочу, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о конкуренции с молодыми теннисистами.
Джокович: я не хочу, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад за Алькараса и Руне. Но внутри меня всегда есть воин, который хочет сражаться. Я не хочу, чтобы молодёжь выигрывала турниры», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Напомним, что Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса.

Сербский теннисист также допущен к Australian Open. В прошлом году его виза в страну была аннулирована из-за нежелания прививаться.

Ранее сообщалось, что Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить