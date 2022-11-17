Джокович: я не хочу, чтобы молодые теннисисты выигрывали турниры

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о конкуренции с молодыми теннисистами.

«Я очень рад за Алькараса и Руне. Но внутри меня всегда есть воин, который хочет сражаться. Я не хочу, чтобы молодёжь выигрывала турниры», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Напомним, что Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса.

Сербский теннисист также допущен к Australian Open. В прошлом году его виза в страну была аннулирована из-за нежелания прививаться.

Ранее сообщалось, что Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open.