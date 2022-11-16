Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что получил визу в Австралию для участия в Australian Open в 2023 году.

«Я был очень рад получить во вторник известие о получении визы. Это большое облегчение», — рассказал Джокович.

По информации The Guardian, в Австралии решили выдать теннисисту визу и отменить трёхлетний запрет на посещение страны.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее директор Australian Open прокомментировал возможную выдачу визы Джоковичу.