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Маринин — о Горшкове: он до конца оставался преданным льду и спорту

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Олимпийский чемпион Максим Маринин выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Маринин — о Горшкове: он до конца оставался преданным льду и спорту
  • РИА Новости

«Я немного знаком с его дочерью Юлией, хотел бы выразить ей свои соболезнования. Он был прекрасным отцом, спортсменом и человеком. Никогда не слышал и не видел его в каких-то негативных эмоциях, он всегда был ровным, спокойным, рассудительным. Настоящий олимпийский чемпион, пример для подражания для многих поколений», — рассказал Маринин в интервью RT.

Он добавил, что это известие для него и представителей российского фигурного катания печальное.

«Особенно для людей более старшего поколения, тех, кто стоял у истоков славы отечественного спорта, кто был с ним близко знаком. Лично для меня он — пример стоического поведения. Многие знают о трагической истории его супруги и партнёрши Людмилы Пахомовой. Весьма показательно то, как он это всё перенёс. Сумел выстоять, не сломаться и продолжать трудиться на благо развития фигурного катания. Александр Георгиевич до конца оставался преданным льду и спорту», — отметил Маринин.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.

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