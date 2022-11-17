Вяльбе — о Горшкове: ушла эпоха

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Ужас и трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена. Это светлый человек, воспитанный — большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха», — цитирует Вяльбе ТАСС.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.