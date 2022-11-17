Глава ОКР Поздняков назвал смерть Горшкова невосполнимой потерей для российского спорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Буквально позавчера виделись с ним и, как всегда, обсуждали текущие вопросы... Конечно, невосполнимая потеря для российского спорта», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.