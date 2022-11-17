Глава ОКР Поздняков назвал смерть Горшкова невосполнимой потерей для российского спорта
- РИА Новости
«Буквально позавчера виделись с ним и, как всегда, обсуждали текущие вопросы... Конечно, невосполнимая потеря для российского спорта», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.
Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.