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Глава ОКР Поздняков назвал смерть Горшкова невосполнимой потерей для российского спорта

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Глава ОКР Поздняков назвал смерть Горшкова невосполнимой потерей для российского спорта
  • РИА Новости

«Буквально позавчера виделись с ним и, как всегда, обсуждали текущие вопросы... Конечно, невосполнимая потеря для российского спорта», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Самаре начнётся с минуты молчания в память о Горшкове.

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