Умер президент ФФККР Александр Горшков

На 77-м году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Ушёл светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким», — заявил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Напомним, что Горшков возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году. Горшков также является шестикратным чемпионом мира и Европы.

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