Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Леонович

На 64-м году жизни скончался фигурист и заслуженный тренер СССР Станислав Леонович.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Станислава Леоновича. Светлая память», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Будучи спортсменом, Леонович выступал в парном катании. В паре с Мариной Пестовой они по разу стали серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата мира и Европы, а также трижды выиграли чемпионат СССР.

Ранее сообщалось, что на 47-м году жизни умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Стёпушкин.