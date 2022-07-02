Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Леонович

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На 64-м году жизни скончался фигурист и заслуженный тренер СССР Станислав Леонович.
Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Леонович
  • РИА Новости

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Станислава Леоновича. Светлая память», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Будучи спортсменом, Леонович выступал в парном катании. В паре с Мариной Пестовой они по разу стали серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата мира и Европы, а также трижды выиграли чемпионат СССР.

Ранее сообщалось, что на 47-м году жизни умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Стёпушкин.

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