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Роналду: пока женитьба не входит в мои планы

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об отношениях со своей невестой Джорджиней Родригес.

«Жениться на ней? Я могу представить это в будущем. Я думаю, что я и она этого заслуживаем. Однако сейчас это не входит в мои планы, но в будущем хочу жениться на ней», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что пара в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей. Весной Роналду и Родригес потеряли одного из новорожденных детей.

В нынешнем сезоне футболист забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком.

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