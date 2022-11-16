Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком
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«К завтрашнему матчу он не будет готов. Он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», – приводит слова Сантуша A Bola.
17 ноября Португалия проведёт товарищеский матч с Нигерией. Начало — 21:45.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Португалии сыграют в группе H вместе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.
Ранее сообщалось, что Роналду придерживается специальной диеты при подготовке к ЧМ-2022.