Sport5: «Хапоэль» выкупит Сулейманова у «Краснодара»

Права на нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова может выкупить «Хапоэль».

Израильский клуб уже в ближайшее время оформит сделку и не станет дожидаться конца аренды в мае 2023 года, сообщает Sport5.

Уточняется, что сумма перехода составит €1,3 млн.

17 августа «Краснодар» сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Хавбек провёл за «Хапоэль» десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Сулейманова прокомментировал известие, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока у «Краснодара».