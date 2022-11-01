Агент Сулейманова прокомментировал известие, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока у «Краснодара»

Футбольный агент Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров отреагировал на информацию, что «Хапоэль» намерен выкупить футболиста у «Краснодара».

«Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров «Хапоэля», и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский полузащитник чувствует себя комфортно в клубе.

17 августа «Краснодар» сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Хавбек провёл за «Хапоэль» десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Хапоэле» отреагировали на новость о возможном выкупе Сулейманова у «Краснодара».