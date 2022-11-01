Агент Сулейманова прокомментировал известие, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока у «Краснодара»
- РИА Новости
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«Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров «Хапоэля», и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована», — цитирует Агузарова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что российский полузащитник чувствует себя комфортно в клубе.
17 августа «Краснодар» сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.
Хавбек провёл за «Хапоэль» десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее в «Хапоэле» отреагировали на новость о возможном выкупе Сулейманова у «Краснодара».