В «Хапоэле» отреагировали на новость о возможном выкупе Сулейманова у «Краснодара»

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов прокомментировал информацию о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

«Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара»? Мы пока думаем над этим вопросом. У нас есть время до конца сезона», — приводит слова главы пресс-службы «Хапоэля» «Спорт-Экспресс».

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Хавбек провёл за «Хапоэль» десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара».