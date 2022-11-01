Узнать больше

В «Хапоэле» отреагировали на новость о возможном выкупе Сулейманова у «Краснодара»

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов прокомментировал информацию о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».
В «Хапоэле» отреагировали на новость о возможном выкупе Сулейманова у «Краснодара»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара»? Мы пока думаем над этим вопросом. У нас есть время до конца сезона», — приводит слова главы пресс-службы «Хапоэля» «Спорт-Экспресс».

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Хавбек провёл за «Хапоэль» десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить