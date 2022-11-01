Узнать больше

Источник: «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»

Короткая ссылка
«Хапоэль» из Беэр-Шевы планирует выкупить арендованного у «Краснодара» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.
Источник: «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — €1 млн, сообщает one.co.il.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

За «Хапоэль» хавбек провёл десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить