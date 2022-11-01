Источник: «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — €1 млн, сообщает one.co.il.
17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.
За «Хапоэль» хавбек провёл десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка.