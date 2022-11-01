Источник: «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»

«Хапоэль» из Беэр-Шевы планирует выкупить арендованного у «Краснодара» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.

Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — €1 млн, сообщает one.co.il.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

За «Хапоэль» хавбек провёл десять матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка.