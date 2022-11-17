Узнать больше

Третьяк воздержался от комментариев о переносе Кубка мира на 2025 год

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не стал комментировать решение национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенести Кубок мира на 2025 год.

«Пусть НХЛ объяснит, почему они перенесли Кубок мира. У меня нет комментариев», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Последний КМ прошёл в 2016 году в канадском Торонто. Сборная России уступила хозяевам турнира со счётом 3:5.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить