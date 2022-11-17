Третьяк воздержался от комментариев о переносе Кубка мира на 2025 год

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не стал комментировать решение национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенести Кубок мира на 2025 год.

«Пусть НХЛ объяснит, почему они перенесли Кубок мира. У меня нет комментариев», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Последний КМ прошёл в 2016 году в канадском Торонто. Сборная России уступила хозяевам турнира со счётом 3:5.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею.