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Главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею

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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 на 2025 год.
Главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею
  • РИА Новости

«В сложившейся ситуации решение о переносе Кубка мира является логичным. Кубок мира без сборной России — это не тот турнир, который все хотят видеть. Всё-таки история турнира идёт ещё с Кубка Канады, в котором сборная России всегда принимала участие», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Тренер отметил, что Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нужно, чтобы Кубок мира был самодостаточен и на нём можно было заработать.

«В НХЛ много звёздных российских хоккеистов, находящихся на первых ролях в своих командах. Без них в турнире нет смысла», — сказал он.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и НХЛ заявили о переносе Кубка мира по хоккею.

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