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Кубок мира по хоккею перенесён на 2025 год

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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявили о переносе Кубка мира по хоккею.
Кубок мира по хоккею перенесён на 2025 год
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в феврале 2024 года. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира и надеемся провести его в феврале 2025 года», — сообщает НХЛПА.

Последний КМ прошел в 2016 году в канадском Торонто. Сборная России уступила хозяевам турнира со счётом 3:5.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации выступили против участия сборной России в Кубке мира.

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