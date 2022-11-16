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Агент Трусовой прокомментировал слова Хрюнова, что Саша может заменить Загитову в бою с Бузовой

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Агент российской фигуристки Александры Трусовой Алексей Николаев прокомментировал заявление промоутера Владимира Хрюнова.
Агент Трусовой прокомментировал слова Хрюнова, что Саша может заменить Загитову в бою с Бузовой
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Могу сказать две вещи. Первая: у нас есть договоренность, что мы работаем только с Сашей Трусовой. Вторая: высказывание Хрюнова очень хорошо характеризует профессиональный уровень и ситуацию в российском спорте», — цитирует Николаева Sport24.

Фигуристка стала первой спортсменкой в истории, исполнившей пять четверных в произвольной программе. Несмотря на рекорд, Трусова завоевала серебро Олимпийских игр в Пекине, уступив золото подруге по команде Анне Щербаковой.

Ранее Хрюнов рассказал, кто является запасным спортсменом в поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

 

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