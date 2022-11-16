В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся в расположение клуба
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«Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернётся в расположение клуба через две недели», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и две результативные передачи в девяти играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, что права на игрока принадлежат «Аталанте».
Ранее в «Торино» сообщили, что очень довольны Миранчуком.