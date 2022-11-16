В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся в расположение клуба

В пресс-службе «Торино» сообщили, когда полузащитник Алексей Миранчук планирует вернуться в расположение клуба после паузы на матчи сборных.

«Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернётся в расположение клуба через две недели», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и две результативные передачи в девяти играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что права на игрока принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» сообщили, что очень довольны Миранчуком.