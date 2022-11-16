Семак — о победе над «Факелом» в КР: оборона во главе с Чистяковым уверенно справилась

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» в матче Кубка России.

«Ребята достойно сыграли, победили в непростой ситуации. В плане количества игроков у нас ресурс был небольшой, но линия обороны справилась уверенно во главе с Чистяковым. В такой настоящей кубковой игре мы добились заслуженной победы», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча в составе санкт-петербургского клуба забил Малком (46-я, 83-я минуты).

Таким образом, «Зенит» поднялся на второе место в группе B (девять очков). «Факел» — четвёртый (ноль). Лидирует «Спартак» (12).

Ранее в «Зените» высказались о возможном матче звёзд Кубка России.