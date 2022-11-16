Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

«Сложно сказать, за кого буду болеть на чемпионате мира, потому что чехи не играют. Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Бразилии сыграет в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Сборная Аргентины выступит в группе C вместе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.

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