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Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.
Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

«Сложно сказать, за кого буду болеть на чемпионате мира, потому что чехи не играют. Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Бразилии сыграет в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. 

Сборная Аргентины выступит в группе C вместе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.

Ранее сообщалось, что Роналду придерживается специальной диеты при подготовке к ЧМ-2022.

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