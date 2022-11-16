Туктамышева рассказала, о чём думает во время проката

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих мыслях во время проката.

«В начале программы ни о чём не думаю. Каких-то мыслей нет, это сбивает. А если неудачи, пытаюсь себя собрать. Если всё гладко, во второй половине уже мыслей нет, есть только отдача программе», — сказала Туктамышева.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Алексей Мишин рассказал, в чём сила Туктамышевой.