Мишин рассказал, в чём сила Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о своей ученице Елизавете Туктамышевой.

«В Лизе горит огонь любви к фигурному катанию, который надо поддерживать и поддувать, чтобы не потух. Надо всё время придумывать что‑то новое. Если суп не помешивать, то он пригорит», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Он также отметил, что сила фигуристки состоит в её таланте. По мнению тренера, Туктамышева очень музыкальная и с хорошими данными.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Гербольдт не исключила, что Туктамышева сможет исполнить четверные прыжки на турнирах.