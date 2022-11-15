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Мишин рассказал, в чём сила Туктамышевой

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о своей ученице Елизавете Туктамышевой.
Мишин рассказал, в чём сила Туктамышевой
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«В Лизе горит огонь любви к фигурному катанию, который надо поддерживать и поддувать, чтобы не потух. Надо всё время придумывать что‑то новое. Если суп не помешивать, то он пригорит», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Он также отметил, что сила фигуристки состоит в её таланте. По мнению тренера, Туктамышева очень музыкальная и с хорошими данными.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Гербольдт не исключила, что Туктамышева сможет исполнить четверные прыжки на турнирах.

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