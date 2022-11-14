Гербольдт не исключила, что Туктамышева сможет исполнить четверные прыжки на турнирах

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что Елизавета Туктамышева смогла преодолеть череду неудач и теперь может дальше развивать свою программу.

«Несмотря на возраст и на то, что много лет назад её списали со счетов, она нашла в себе силы и после ряда неудач не сменила тренера, осталась верной своим учителям. Я видела, что на тренировках она исполняет и четверные прыжки — возможно, мы увидим их и на соревнованиях», — цитирует Гербольдт Газета.Ru.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что Туктамышева не победит Софью Акатьеву и Аделию Петросян при их чистом катании.