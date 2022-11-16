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Сазонов оценил итоги первой части сезона РПЛ для «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов подвёл итоги первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сазонов оценил итоги первой части сезона РПЛ для «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Если говорить сейчас, то результат скорее удовлетворительный, потому что мы могли обыгрывать «Ростов» (играли хорошо) и брать третью позицию», — цитирует Сазонова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 17 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Динамо» по итогам первого круга чемпионата России.

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