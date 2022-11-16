Григорян: наберусь наглости и скажу, что мало кто из россиян прогрессирует в «Зените»

Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что российские футболисты практически не прогрессируют в санкт-петербургском «Зените».

«Как только в составе сине‑бело‑голубых появляется большое количество россиян, почему‑то всё не складывается. Я бы набрался наглости и сказал, что мало вообще кто в «Зените» из россиян прогрессирует», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что Российский футбольный союз (РФС) планирует в начале декабря провести матч звёзд Кубка России.