Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дисквалифицирован на четыре матча по итогам матча 14-го тура испанской Примеры с «Осасуной».

Игрок оскорбил арбитра Хиля Мансано и был удалён в перерыве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.

Перед этим матчем футболист объявил о завершении карьеры.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски дисквалифицирован на три матча после удаления во встрече с «Осасуной».