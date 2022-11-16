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Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике дисквалифицирован на четыре матча по итогам матча 14-го тура испанской Примеры с «Осасуной».
Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра
  • Gettyimages.ru

Игрок оскорбил арбитра Хиля Мансано и был удалён в перерыве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.

Перед этим матчем футболист объявил о завершении карьеры.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски дисквалифицирован на три матча после удаления во встрече с «Осасуной».

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