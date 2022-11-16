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Кафанов: подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар»

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как подбадривает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Кафанов: подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар»
  • Gettyimages.ru

«Я очень волнуюсь. Этот период бывает у вратарей. Я хочу понять, что у него сейчас в голове. Играть Сафонов умеет. Я подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар», — цитирует Кафанова Sport24.

Напомним, что Сафонов из-за проблем со здоровьем не примет участия в матче сборной России с командой Таджикистана, который пройдёт 17 ноября в Душанбе.

Сафонов является основным голкипером сборной России и «Краснодара». Он воспитанник краснодарского клуба.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с Сафоновым перед стартом сезона.

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