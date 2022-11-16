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Alpine уволил директора по юридическим вопросам после перехода Пиастри в McLaren

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Французская команда Alpine уволила директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера после перехода австралийского гонщика Оскара Пиастри в McLaren.
Alpine уволил директора по юридическим вопросам после перехода Пиастри в McLaren
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Racingnews365, директор по юридическим вопросам французской команды не сумел договориться с 21-летним австралийцем о новом контракте.

При этом вариант с арендой Пиастри в Williams на 2023 и потенциально 2024 годы не нравился гонщику и его менеджеру, австралийцу Марку Уэбберу.

Мерсер и другие юристы Alpine сильно затянули с соглашениями — сначала резервного пилота на 2023 год, а затем и долгосрочным.

В результате Пиастри и Уэббер решили, что им не надо торопиться подписывать долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бразилии «Формулы-1».

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