Alpine уволил директора по юридическим вопросам после перехода Пиастри в McLaren
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Как сообщает Racingnews365, директор по юридическим вопросам французской команды не сумел договориться с 21-летним австралийцем о новом контракте.
При этом вариант с арендой Пиастри в Williams на 2023 и потенциально 2024 годы не нравился гонщику и его менеджеру, австралийцу Марку Уэбберу.
Мерсер и другие юристы Alpine сильно затянули с соглашениями — сначала резервного пилота на 2023 год, а затем и долгосрочным.
В результате Пиастри и Уэббер решили, что им не надо торопиться подписывать долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бразилии «Формулы-1».