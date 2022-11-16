Главный тренер «Ахмата»: хорошее состояние Чечни — заслуга Кадырова

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высоко оценил деятельность Рамзана Кадырова в качестве главы Чеченской Республики.

«Кадыров сумел поднять республику из руин. Хорошее состояние Чечни — заслуга Кадырова. Лакмусовая бумажка его работы — благосостояние людей и уровень жизни в республике. Кадыров сумел выстроить правильную систему развития своего народа», — приводит слова Ташуева Sport24.

Тренер заявил, что Грозный в 1990-е и сейчас — два разных города.

«Те события, которые были в 1990-е, сильно изменили Грозный в своё время. Но сейчас город отлично выстроен, красив и ухожен. Здесь стало много туристов. Проезжая по улицам, первое время даже не узнавал места своего детства, глядя на ультрасовременные здания, перед глазами всплывала картинка того, старого Грозного. Накатывали тёплые воспоминания», — сказал он.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее Ташуев прокомментировал поражение «Ахмата» от «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ.