Фигуристке Тотьмяниной предстоит операция по замене двух бёдер

Фигуристка Татьяна Тотьмянина сообщила, что ей предстоит операция по замене двух бёдер.

«Если бы повреждение было намного серьёзнее, то я не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена обоих бёдер. Операция будет так скоро, как позволит ситуация», — приводит слова Тотьмяниной «Чемпионат».

В понедельник, 14 ноября, после съёмок номера в телешоу «Ледниковый период» фигуристку унесли на руках. Позже выяснилось, что партнёр Иван Колесников, падая, задел коньком её колено.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о травме своей жены Тотьмяниной, которую она получила на съемках «Ледникового периода».