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Ягудин — о травме Тотьмяниной на «Ледниковом периоде»: птичку жалко

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о травме своей жены Татьяны Тотьмяниной, которую она получила на съемках телешоу «Ледниковый период».
Ягудин — о травме Тотьмяниной на «Ледниковом периоде»: птичку жалко
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Птичку жалко. Но я всегда верил в свою жену, она такой человек — если что-то случится, то это серьёзная травма. То на Skate America с Максимом Марининым, то однажды в Питере на ёлке — первый выброс, и сразу сломанная нога. Судьба такая. Но она настоящий боец», — цитирует Ягудина Sport24.

14 ноября стало известно, что Тотьмянина жёстко упала на съёмках телешоу. Конёк её партнёра попал ей в колено. Спортсменка даже приостановила съёмки и отправилась в больницу.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.

Ранее хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух сообщил, что гордится Тотьмяниной, которая продолжила участие в «Ледниковом периоде» после травмы.

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