Авербух заявил, что гордится прокатом Тотьмяниной с травмой
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«Таня, конечно, столкнулась с огромным болевым шоком, сильно испугалась, благо здесь находилась скорая помощь. Там действительно есть и жидкость в колене, всё не так просто, но здоровье позволило Тане сегодня прийти и выступить. Она большой, настоящий герой. Горжусь ей», — цитирует Авербуха РИА Новости.
Тотьмянина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.
Напомним, что Тотьмянина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.
Ранее Авербух сообщил, что Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода» после травмы.