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Авербух заявил, что гордится прокатом Тотьмяниной с травмой

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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух сообщил, что гордится Татьяной Тотьмяниной, которая продолжила участие в «Ледниковом периоде» после травмы.
Авербух заявил, что гордится прокатом Тотьмяниной с травмой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Таня, конечно, столкнулась с огромным болевым шоком, сильно испугалась, благо здесь находилась скорая помощь. Там действительно есть и жидкость в колене, всё не так просто, но здоровье позволило Тане сегодня прийти и выступить. Она большой, настоящий герой. Горжусь ей», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Тотьмянина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.

Напомним, что Тотьмянина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.

Ранее Авербух сообщил, что Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода» после травмы.

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