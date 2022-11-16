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Моуринью дисквалифицирован на два матча в Серии А

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский специалист был наказан за своё поведение в концовке матча 15-го тура Серии А с «Торино».

Моуринью выбежал на поле и начал спорить с арбитром, за что получил красную карточку. После матча тренер извинился перед судьёй.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Неманья Матич (90 + 4-я минута). У «Торино» мяч забил Кароль Линетты (55-я).

«Торино» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице. «Рома» с 27 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Моуринью может стать главным тренером мадридского «Реала».

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