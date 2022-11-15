Биатлонистка Нигматуллина: готовлюсь к родам, как к соревнованиям

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, как протекает её беременность.

«Беременность проходит легко и непринуждённо. Я отходила уже первые три месяца, тогда хотела лежать в тёмной комнате, закрыв глаза, и только реветь. Имя ещё не выбрала. Вообще я готовлюсь к родам, как готовлюсь к соревнованиям. Нужно всё знать, всё уметь», — цитирует Нигматуллину «Матч ТВ».

Она также отметила, что пока не знает, вернётся ли к российским стартам, если национальных спортсменов не допустят до международных. По её словам, всё будет зависеть от гормонов.

31 октября Кристина Резцова также сообщила, что пропустит сезон-2022/23 из-за беременности.

Биатлонистки в минувшем сезоне завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не уверена в том, что её дочь Кристина вернётся в профессиональный спорт.