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Анфиса Резцова — о своей дочери: не знаю вернётся ли Кристина в биатлон, время ещё есть

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не уверена в том, что её дочь Кристина вернётся в профессиональный спорт.
Анфиса Резцова — о своей дочери: не знаю вернётся ли Кристина в биатлон, время ещё есть
  • РИА Новости

«После родов я дважды возвращалась в спорт, а вот после третьих я завершила карьеру. Не знаю, сможет ли Кристина как я. Как получится. Ей 26. Время ещё есть», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».

31 октября стало известно, что биатлонистка пропустит сезон-2022/23 из-за беременности. 26-летняя спортсменка завоевала серебро (эстафета 4х6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

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