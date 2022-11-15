Степанова: не собираюсь отказываться от тренировок на Западе

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что не собирается отказываться от тренировок на Западе.

«Я не только планирую вернуться на международную арену, но и не собираюсь отказываться от тренировок на Западе, если это оправдано целями. Как заметил президент Владимир Путин, мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Лучше и не скажешь», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 11 ноября FIS сообщила об исключении сборной России из числа участников Кубка Восточной Европы.

Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

Ранее Степанова рассказала о положительном моменте в пропуске международных соревнований.