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Степанова: не собираюсь отказываться от тренировок на Западе

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что не собирается отказываться от тренировок на Западе.
Степанова: не собираюсь отказываться от тренировок на Западе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я не только планирую вернуться на международную арену, но и не собираюсь отказываться от тренировок на Западе, если это оправдано целями. Как заметил президент Владимир Путин, мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Лучше и не скажешь», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 11 ноября FIS сообщила об исключении сборной России из числа участников Кубка Восточной Европы.

Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

Ранее Степанова рассказала о положительном моменте в пропуске международных соревнований.

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