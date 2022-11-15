Надаль уступил Оже-Альяссиму и потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча на хардовом покрытии завершилась победой канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.

Надаль один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Шестая ракетка мира сделал 15 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил две ошибки на подаче.

Ранее Надаль объяснил, почему потерпел поражение от американца Тейлора Фритца на старте Итогового турнира ATP.