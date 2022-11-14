Надаль — о поражении от Фритца на Итоговом турнире ATP: я не мог справиться с его силой
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«Казалось, что всё происходит настолько быстро. Обычно, когда такое происходит, ты находишься в состоянии стресса и у тебя нет времени нанести тот удар, который ты хотел. Я не мог справиться с его силой», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Встреча на хардовом покрытии завершилась победой американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Фритц, девятая ракетка мира, сделал восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил одну ошибку на подаче.
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