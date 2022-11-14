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Надаль — о поражении от Фритца на Итоговом турнире ATP: я не мог справиться с его силой

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Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему потерпел поражение от американца Тейлора Фритца на старте Итогового турнира ATP.
Надаль — о поражении от Фритца на Итоговом турнире ATP: я не мог справиться с его силой
  • Gettyimages.ru

«Казалось, что всё происходит настолько быстро. Обычно, когда такое происходит, ты находишься в состоянии стресса и у тебя нет времени нанести тот удар, который ты хотел. Я не мог справиться с его силой», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Встреча на хардовом покрытии завершилась победой американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Фритц, девятая ракетка мира, сделал восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил одну ошибку на подаче.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.

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