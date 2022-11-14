Надаль — о поражении от Фритца на Итоговом турнире ATP: я не мог справиться с его силой

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему потерпел поражение от американца Тейлора Фритца на старте Итогового турнира ATP.

«Казалось, что всё происходит настолько быстро. Обычно, когда такое происходит, ты находишься в состоянии стресса и у тебя нет времени нанести тот удар, который ты хотел. Я не мог справиться с его силой», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Встреча на хардовом покрытии завершилась победой американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Фритц, девятая ракетка мира, сделал восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил одну ошибку на подаче.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.