Metaratings: биатлонист Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии в новом сезоне
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Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды, сообщает Metaratings.ru
Уточняется, что Плицев начнёт своё выступление с Кубка IBU.
Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.
Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.