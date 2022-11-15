Metaratings: биатлонист Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии в новом сезоне

Российский биатлонист Виктор Плицев перешёл в сборную Северной Македонии и сможет выступать за неё в сезоне-2023/24.

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