Владельца «Монако» Рыболовлева избрали в совет директоров французской футбольной лиги
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Помимо Рыболовлева в совет директоров организации был избран президент «Ланса» Джозеф Угурлян, об этом сообщается на официальном сайте организации.
В состав LFP входят представители клубов ПСЖ, «Реймс», «Марсель», «Лорьян», «Нант» и «Ницца».
«Монако» с 27 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.