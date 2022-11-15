Владельца «Монако» Рыболовлева избрали в совет директоров французской футбольной лиги

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев избран в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Помимо Рыболовлева в совет директоров организации был избран президент «Ланса» Джозеф Угурлян, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав LFP входят представители клубов ПСЖ, «Реймс», «Марсель», «Лорьян», «Нант» и «Ницца».

«Монако» с 27 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.