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Юран рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого

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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого.
Юран рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Готов рассмотреть серьёзное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я её уже прошёл всю вдоль и поперёк», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого.

 

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