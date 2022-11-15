Юран рассказал, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого.

«Готов рассмотреть серьёзное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я её уже прошёл всю вдоль и поперёк», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого.