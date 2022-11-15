Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого из «Рубина»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Неожиданно! Честно, даже удивлён. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где команда в конце вырывала очки. Вы меня даже врасплох застали», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.
В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.