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Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого из «Рубина»

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение Леонида Слуцкого покинуть казанский клуб.
Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого из «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Неожиданно! Честно, даже удивлён. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где команда в конце вырывала очки. Вы меня даже врасплох застали», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.

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