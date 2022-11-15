Билялетдинов назвал неожиданным уход Слуцкого из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение Леонида Слуцкого покинуть казанский клуб.

«Неожиданно! Честно, даже удивлён. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где команда в конце вырывала очки. Вы меня даже врасплох застали», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что Слуцкий принял решение покинуть казанский клуб по собственному желанию.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее «Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера.