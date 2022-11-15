Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ на долгое время

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался об игре голкипера команды Петра Кочеткова.

«Я думаю, что он надолго останется звездой в этой лиге, особенно для нашей команды. Пётр, безусловно, отличный вратарь», — сказал Свечников.

Российский голкипер Пётр Кочетков отразил все 27 бросков в матче НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0). Он стал третьим вратарём после Кэма Уорда и Эрика Фишо в истории «Каролины» с шатаутом до 24 лет.

Ранее сообщалось, что Кочетков установил уникальный рекорд в истории «Каролины».