Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сделал выбор между нападающим ПСЖ Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Пожалуй, Роналду. Против Лионеля у моих команд хорошая статистика, а вот против Криштиану — не очень», — приводит слова Мюллера ESPN.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Португалец известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Роналду с МЮ рассчитан до конца нынешнего сезона.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду прокомментировал подготовку к чемпионату мира — 2022.