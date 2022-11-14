Metaratings: Галактионову пообещали серьёзную роль в трансферах «Локомотива» в зимнее ТО
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Галактионов может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба, сообщает Metaratings.ru.
Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.
До этого специалист возглавлял «Пари НН».
Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб давно следил за Галактионовым.