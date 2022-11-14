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Metaratings: Галактионову пообещали серьёзную роль в трансферах «Локомотива» в зимнее ТО

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В «Локомотиве» поддержали нового главного тренера Михаила Галактионова в желании оказывать значительную роль в трансферах в зимнюю трансферную кампанию.
Metaratings: Галактионову пообещали серьёзную роль в трансферах «Локомотива» в зимнее ТО
  • Gettyimages.ru

Галактионов может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба, сообщает Metaratings.ru.

Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

До этого специалист возглавлял «Пари НН».

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб давно следил за Галактионовым.

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